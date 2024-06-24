Россия и Камбоджа заключили первое в истории военное соглашение. Подписан меморандум о взаимопонимании между Королевской армией Камбоджи и Сухопутными войсками ВС РФ, пишет камбоджийский портал Khmer Times.
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