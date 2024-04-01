Советник Эрдогана: администрация отвергла призывы к досрочным выборам

Администрация президента Турции отклонила призывы о проведении досрочных президентских выборов, срок полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана будет продлен до 2028 года, сообщил советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсетях.
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