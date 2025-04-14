Наличие противогазов

Уточняется, что пересчет материальных ценностей проводился в соответствии с ежегодным планом. В МЧС по Крыму уточнили, что в текущем году запланировано 25 выездных мероприятий для осуществления контроля за работой по накоплению и хранению объемом материального резерва.
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