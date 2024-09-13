Вчерашнее предупреждение Путина не произвело впечатления на британского премьера Стармера – The Times

Лидия Вопрос веры, я, например, верю предсказанию нашего мальчика, предсказания которого все сбылись, что Англия рассыпется на кубики, а война закончится в 2024 году, правда что-то плохое случится в сентябре. Вот и проверим, чья вера оправдается. Хотелось бы, чтобы моя.

Ринат Ахметуллин Все разговоры и словесные предупреждения на них не действуют, это уже каждый знает, нужно действовать, а не болтать.