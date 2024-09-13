Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вчерашнее предупреждение Путина не произвело впечатления на британского премьера Стармера – The Times

Вчерашнее предупреждение Путина не произвело впечатления на британского премьера Стармера – The Times

После вчерашней жесткой реакции президента РФ Владимира Путина на перспективу предоставления Украине права бить по территории РФ из западных дальнобойных ракет, премьер Великобритании Кейр Стармер заявил о нежелании воевать с Россией.

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Комментарии
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Лидия
Вопрос веры, я, например, верю предсказанию нашего мальчика, предсказания которого все сбылись, что Англия рассыпется на кубики, а война закончится в 2024 году, правда что-то плохое случится в сентябре. Вот и проверим, чья  вера оправдается. Хотелось бы, чтобы моя.
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8 час.
Ринат Ахметуллин
Все разговоры и словесные предупреждения на них не действуют, это уже каждый знает, нужно действовать, а не болтать.
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7 час.
Людмила Пименова
Не очень то они боятся. Может им цунами образовать?
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2 час.

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