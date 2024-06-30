Изумительно красивые видео от китайского блогера взорвали интернет

Пользователи Сети внимательно изучают великолепные и завораживающие сюжеты от блогера из Китая. Подписчики уверены, что они нарисованы искусственным интеллектом, а тиктокер утверждает, что это реальные места на планете.
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