В Крыму заявили, что USAID пыталось внедриться в парламент полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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