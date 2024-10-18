Уличное светодиодное освещение: технологии, преимущества и будущее

Уличное освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта жителей городов. В последние годы благодаря светотехнической компании СОЕР светодиодные технологии стали основным выбором для городских систем освещения благодаря своей энергоэффективности, долговечности и низким затратам на обслуживание.