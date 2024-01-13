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Как правильно посевать 14 января и когда убирать зерно

Как правильно посевать 14 января и когда убирать зерно

Как правильно посевать 14 января и когда убирать зерно Марина ОнегинаВ рамках празднования Старого Нового года, которое приходится на 14 января, существует обычай засевания домов близких, друзей, соседей и знакомых.

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