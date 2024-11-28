Новый год-2025: опубликована программа новогодних мероприятий в Новосибирске

С 1 декабря начинается отсчет новогодних событий в Новосибирске. К этому дню завершатся все работы по украшению Театрального и Первомайского скверов, пешеходной улицы Ленина, Михайловской набережной, парка «Арена» и т.
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