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Вечерний Новосибирск

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Новый год-2025: опубликована программа новогодних мероприятий в Новосибирске

Новый год-2025: опубликована программа новогодних мероприятий в Новосибирске

С 1 декабря начинается отсчет новогодних событий в Новосибирске. К этому дню завершатся все работы по украшению Театрального и Первомайского скверов, пешеходной улицы Ленина, Михайловской набережной, парка «Арена» и т.

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