Российская разведка и Борис Джонсон в унисон заявили о планах размещения на Украине миротворцев НАТО

Служба внешней разведки России (СВР) распространила заявление с утверждением о том, что «в условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя, в НАТО всё больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта» и рассматривают различные варианты размещения на украинской территории миротворческого контингента.