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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич об ответе на критику Карпина в эфире: «Легкий троллинг. Можно было промолчать, но аудитория начнет раскручивать: «Все съели, терпилы». В российском футболе поджигать через позитив не получается»

В октябре 2024 года главный тренер сборной России в подкасте Федора Смолова раскритиковал российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол.

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