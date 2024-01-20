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Рогов: в Бердянске выявили польско-украинский пропагандистский центр

Рогов: в Бердянске выявили польско-украинский пропагандистский центр

Правоохранительные органы выявили в Бердянске польско-украинский центр, который занимался антироссийской пропагандой до начала специальной операции, об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

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