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Невзирая на санкции: Aurus Komendant запускают в серию

Невзирая на санкции: Aurus Komendant запускают в серию

Казалось, спецоперация должна была поставить на проекте Aurus жирный крест. А выходит совсем наоборот! Будем откровенны: идея создания российского автомобиля для первых лиц государства нам всегда казалась нелепой.

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