Ник де Врис о дебюте в «Ф-1» в 27 лет: «Не имеют значения ни мой возраст, ни то, как я сюда попал»

Ник де Врис считает, что возраст дебюта в «Ф-1» не так и важен. 27-летний нидерландский гонщик выиграл титул в «Формуле-2» в 2019 году, в 2021-м стал победителем «Формулы Е», но первую гонку в «Формуле-1» провел только в этом году, а в 2023-м в составе «Альфа Таури» проведет первый полный сезон.
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