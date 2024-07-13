Пока отправка истребителей F-16 была затруднена вопросами запасных частей, в ФРГ подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток Юлия СоколоваАгентство Блумберг, ссылаясь на информацию от источников внутри военных структур, сообщило о непредвиденных трудностях, связанных с отправкой в Украину американских истребителей F-16.