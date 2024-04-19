ВС РФ поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на херсонском направлении

Также были подбиты 47 беспилотников Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сумели сбить 47 беспилотников на херсонском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы группировки «Днепр» Роман Кодрян.