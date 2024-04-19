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Петербургский дневник

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ВС РФ поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на херсонском направлении

ВС РФ поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на херсонском направлении

Также были подбиты 47 беспилотников Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сумели сбить 47 беспилотников на херсонском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы группировки «Днепр» Роман Кодрян.

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