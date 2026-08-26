KAAN: повод задуматься, особенно для союзников по НАТО Прототип KAAN P1, разработанный в Турции, перешел на более продвинутый этап разработки.
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KAAN: повод задуматься, особенно для союзников по НАТО Прототип KAAN P1, разработанный в Турции, перешел на более продвинутый этап разработки.
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