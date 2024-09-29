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Квартира, дом, дача

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Почему в США двери не такие, как у всех: 5 видов дверей в их домах, которых у нас нет. Одну такую поставил себе - очень удобно!

Почему в США двери не такие, как у всех: 5 видов дверей в их домах, которых у нас нет. Одну такую поставил себе - очень удобно!

Самая дешёвая дверь со стеклом, дешевле не бывает. 12 лет простояла. Фото автора Сначала анекдот в тему: Руководитель одного отдела жалуется другому руководителю: - Почему ваш новый снабженец пинком открывает дверь в бухгалтерию и кричит "Легли быстро!"? Нельзя же так, Марья Ивановна пугается.

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Комментарии
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anatoliy
Чудак на букву М.Просто держать дверь открытой не пробовал?Чтобы палец не прибило?У нас три поколения выросло и ни один палец не пострадал.Но у нас бывает шумно и вот тут дверь и пригодится.Закрыл и тишина.И завязывать тухлые западные идеи нам пропихивать. Радость какая сэкономил на дверях и кричит об этом.
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15 час.
А Кудасов
Записки идиота. Там облизал и тут слюни пускает. Да наши никогда не были глупее сборной всякого дерьма с Европы, Украины, Польши и южной Америки и прочего.
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9 час.
елена куприянова
Отсутствие дверей в кухню влечет за собой кухонный смрад по всей квартире. Жуть
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9 час.

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