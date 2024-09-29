Почему в США двери не такие, как у всех: 5 видов дверей в их домах, которых у нас нет. Одну такую поставил себе - очень удобно!

anatoliy

Чудак на букву М.Просто держать дверь открытой не пробовал?Чтобы палец не прибило?У нас три поколения выросло и ни один палец не пострадал.Но у нас бывает шумно и вот тут дверь и пригодится.Закрыл и тишина.И завязывать тухлые западные идеи нам пропихивать. Радость какая сэкономил на дверях и кричит об этом.