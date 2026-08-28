Правительство США закупит в Израиле системы сеточного перехвата дронов Израильская технологическая компания ParaZero Technologies получ.
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Правительство США закупит в Израиле системы сеточного перехвата дронов Израильская технологическая компания ParaZero Technologies получ.
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