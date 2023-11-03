Израиль усиливает свою военную мощь в свете угрозы со стороны йеменских хуситов и Ирана

Израиль наращивает свой арсенал бомб, ракет, беспилотников и другого вооружения в преддверии возможного конфликта с йеменскими хуситами и Ираном, которые неоднократно атаковали израильскую территорию с помощью беспилотников, баллистических и крылатых ракет.