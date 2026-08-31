Токаев заявил, что казахи никогда не конфликтовали с русскими из-за политики

Политических конфликтов между казахами и русскими никогда не было. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке на полях саммита ШОС.
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какие могут быть споры,когда русские дали киргизам(не было тогда никаких "казахов") и государственность и алфавит и письменность и культуру и промышленность и умение жить в ДОМАХ,а не юртах...про туалеты вообще молчу...Прокладка просто историю не знает,да и не хочет знать,ему это неприятно...