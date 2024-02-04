В Мариуполе, разрушенном военными действиями в 2022 году, практически завершилось восстановление многоквартирных домов.
Хуснуллин заявил о восстановлении почти всех домов в Мариуполе
Комментарии
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Сергей Гриценко
п и здеть не мешки ворочать.
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16 час.
brigadier21 Snytsarienko
Да, Мариуполь действительно очень сильно пострадал, намного сильнее, чем Донецк, я был там в июне, довольно угрюмое зрелище, правда в основном - в разрушенной промзоне, хотя и разбитых домов тоже хватало. И это очень хорошо, что жилые кварталы приводят в порядок - чем быстрее в город вернётся на ПМЖ население, тем быстрее оживёт его экономика и сократится плечо поставок во фронтовую зону, а значит будет приобретён самый ценный для нас ресурс - время.
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15 час.
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