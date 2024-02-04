Хуснуллин заявил о восстановлении почти всех домов в Мариуполе

brigadier21 Snytsarienko

Да, Мариуполь действительно очень сильно пострадал, намного сильнее, чем Донецк, я был там в июне, довольно угрюмое зрелище, правда в основном - в разрушенной промзоне, хотя и разбитых домов тоже хватало. И это очень хорошо, что жилые кварталы приводят в порядок - чем быстрее в город вернётся на ПМЖ население, тем быстрее оживёт его экономика и сократится плечо поставок во фронтовую зону, а значит будет приобретён самый ценный для нас ресурс - время.