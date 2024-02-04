РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Хуснуллин заявил о восстановлении почти всех домов в Мариуполе

Хуснуллин заявил о восстановлении почти всех домов в Мариуполе

В Мариуполе, разрушенном военными действиями в 2022 году, практически завершилось восстановление многоквартирных домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Гриценко
п и здеть не мешки ворочать.
Ответить
16 час.
brigadier21 Snytsarienko
Да, Мариуполь действительно очень сильно пострадал, намного сильнее, чем Донецк, я был там в июне, довольно угрюмое зрелище, правда в основном - в разрушенной промзоне, хотя и разбитых домов тоже хватало. И это очень хорошо, что жилые кварталы приводят в порядок - чем быстрее в город вернётся на ПМЖ население, тем быстрее оживёт его экономика и сократится плечо поставок во фронтовую зону, а значит будет приобретён самый ценный для нас ресурс - время.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх