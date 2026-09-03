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Орловские новости

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Орловский облсуд обязал МВД доплатить пенсию пенсионеру

Орловский облсуд обязал МВД доплатить пенсию пенсионеру

Пенсионеру МВД вернут недополученную пенсию за 31 год, так как ранее не учли его двухмесячную службу в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

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