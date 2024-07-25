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«В сборище куколдов превратили Олимпиаду. Участники должны признать западные стандарты или молчать». Депутат Милонов о скандале в футболе

«В сборище куколдов превратили Олимпиаду. Участники должны признать западные стандарты или молчать». Депутат Милонов о скандале в футболе

Милонов дал комментарий относительно скандала в 1-м туре футбольного олимпийского турнира. Игра Аргентины и Марокко была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки.

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