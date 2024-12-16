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Русская весна

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Папа римский назвал русских и украинцев братьями

Папа римский назвал русских и украинцев братьями

Папа римский назвал русских и украинцев «братьями и кузенами» во время ежегодной молитвы за мир. Вознося молитвы Пресвятой Богородице о «долгожданном мире для украинского народа и русского народа», папа римский сказал: «Они братья, кузены.

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