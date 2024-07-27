Игорь Кобзев рассказал о мерах по экологической реабилитации в регионе

На совещании по вопросам ликвидации прошлого экологического ущерба и организации системы обращения с отходами I-II классов опасности, состоявшемся 26 июля, губернатор Игорь Кобзев доложил заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Патрушеву о ходе экологической реабилитации в Усолье-Сибирском и Байкальске, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии