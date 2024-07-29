В Поморье откроют технический центр, где молодёжь сможет внести свой вклад в помощь участникам СВО

Это проект региональной общественной организации по развитию компьютерного спорта и цифровых технологий, который будет действовать на базе областного молодежного центра (МЦАО)— В День молодежи ребята из федерации киберспорта Архангельской области представили проект технического центра.
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