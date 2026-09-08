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«Я могу орать, потому что я клиент»

«Я могу орать, потому что я клиент»

Женщина устроила скандал в пункте выдачи из-за проблем с доставкой. Вместо спокойного решения вопроса она стала кричать на сотрудницу и учить её работать, а затем обвинила девушку в истерике, хотя та просто молчала.

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