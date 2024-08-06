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Царьград

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У храма в Ленобласти расстреляли автобус с пассажирами

У храма в Ленобласти расстреляли автобус с пассажирами

Водитель услышал лишь странный звук треска лобового стекла.Неизвестный человек выстрелил в автобус в Гатчинском округе Ленинградской области.

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