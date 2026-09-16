Голубовский: триумф АдГ в Германии стал ударом по евроглобализму

Партия «Альтернатива для Германии» одержала триумфальную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 44% голосов.
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