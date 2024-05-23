Лодки из прутьев, кожи, смолы и асфальта!

Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Индейцы переправляются через реку в плетёной лодке, обтянутой кожей «…а когда не смогла больше прятать, взяла тростниковую корзину и покрыла её смолой и дегтем.
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