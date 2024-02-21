Кечинов: «Ситуация, которая сейчас происходит с Промесом, не повлияет на его игру»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса, после того как Амстердамский суд приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.