Мария Багреева: 1,7 млрд руб. сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

В первом квартале 2024 года государственные и муниципальные заказчики столицы сэкономили около 1,7 млрд рублей благодаря котировочным сессиям на портале поставщиков Москвы, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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