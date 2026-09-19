Депутат Свищев призвал не злорадствовать на сыном Евгения Плющенко

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев, говоря о результатах фигуриста Александра Плющенко, заявил, что у него больше вопросов к его отцу — двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко.