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Юные пациенты Морозовской клиники получили визит от Валентина Постникова

Юные пациенты Морозовской клиники получили визит от Валентина Постникова

Международный Союз писателей и журналистов совместно с Ассоциацией «ЯРКО» (Ассоциация содействия изучению русского языка, культуры и образования) организуют встречи известных профессионалов пера с читателями и почитателями их талантов.

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