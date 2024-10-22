Юные пациенты Морозовской клиники получили визит от Валентина Постникова

Международный Союз писателей и журналистов совместно с Ассоциацией «ЯРКО» (Ассоциация содействия изучению русского языка, культуры и образования) организуют встречи известных профессионалов пера с читателями и почитателями их талантов.
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