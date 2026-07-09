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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Игра сборной России в нашей стране невозможна». В Польше, которая примет ЧМ по волейболу, отреагировали на допуск россиян к турнирам

Президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский считает, что Россия не сможет приезжать на матчи в его страну.

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