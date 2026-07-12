Хаметова спасает выпускной, Красовскую преследует сталкер: главные новинки недели

Самые горячие новинки ждут зрителей Okko с 13 по 17 июля. Милана Хаметова спасёт собственный выпускной в третьей части франшизы «Не одна дома», Анастасия Красовская станет объектом преследования киберсталкера в триллере «Фейк», Виктор Добронравов продолжит притворяться майором полиции в провинциальном городке в комедии «Инспектор Гаврилов», а морское чудовище Руфус отправится к легендарной Несси, чтобы спасти свой остров в мультфильме «Несси.