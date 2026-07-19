Профессор Диесен из Норвегии назвал удар по Киеву ответом за Подмосковье

«Это был быстрый ответ»: на Западе оценили утренний удар по Киеву.Утренний массированный удар по Киеву стал реакцией на налёты украинских беспилотников на гражданские объекты в Подмосковье и Тамбовской области.
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