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Царьград

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Профессор Диесен из Норвегии назвал удар по Киеву ответом за Подмосковье

Профессор Диесен из Норвегии назвал удар по Киеву ответом за Подмосковье

«Это был быстрый ответ»: на Западе оценили утренний удар по Киеву.Утренний массированный удар по Киеву стал реакцией на налёты украинских беспилотников на гражданские объекты в Подмосковье и Тамбовской области.

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