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Что случилось ночью, 24 августа 2024 года

Что случилось ночью, 24 августа 2024 года

Независимый кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа, присоединился к Аризона, который вел бывший президент.

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