Что случилось ночью, 24 августа 2024 года

Независимый кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа, присоединился к Аризона, который вел бывший президент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии