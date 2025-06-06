Спектакль Ирины Апексимовой посчитали мерзостью, оскорбляющей чувства верующих

Уже много лет некоторые пишут о «художествах» заслуженной артистки России Ирины Апексимовой. Критики её творчества считают, что своими скандальными постановками она «разрушила» театр на Таганке и при этом ей дали ещё три или четыре сцены в Москве.
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