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Спектакль Ирины Апексимовой посчитали мерзостью, оскорбляющей чувства верующих

Спектакль Ирины Апексимовой посчитали мерзостью, оскорбляющей чувства верующих

Уже много лет некоторые пишут о «художествах» заслуженной артистки России Ирины Апексимовой. Критики её творчества считают, что своими скандальными постановками она «разрушила» театр на Таганке и при этом ей дали ещё три или четыре сцены в Москве.

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