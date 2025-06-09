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Петербургский дневник

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«От своих мыслей я не отказываюсь»: Захар Прилепин дал интервью «Петербургскому дневнику»

«От своих мыслей я не отказываюсь»: Захар Прилепин дал интервью «Петербургскому дневнику»

Писатель и публицист рассказал о мастерстве Михаила Шолохова, моде на Иосифа Бродского, популярности Сергея Есенина, бессмертии Александра Твардовского и об актуальности книги в мире гаджетов - Захар, только что отметили 120 лет со дня рождения Михаила Шолохова, вы глубоко знакомы с его биографией и творчеством.

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