В Азербайджане заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

В Минобороны Азербайджана объявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха. «Завершился процесс вывода миротворческого контингента России, временно дислоцированного на территории Азербайджана.
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