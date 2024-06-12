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В Азербайджане заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

В Азербайджане заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

В Минобороны Азербайджана объявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха. «Завершился процесс вывода миротворческого контингента России, временно дислоцированного на территории Азербайджана.

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