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Царьград

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Что завыли волками? Русский военкор просит власть не совершать ошибку. Киев нужно дожимать

Что завыли волками? Русский военкор просит власть не совершать ошибку. Киев нужно дожимать

Киеве просит об "энергетическом перемирии", а русский военкор просит власть не совершать ошибку. Он считает, что Киев нужно дожимать.

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