Подать документы в вуз теперь можно онлайн: всё, что нужно знать абитуриентам Елена ГалицкаяВ современных условиях цифровизации процесс подачи документов в высшие учебные заведения становится все проще и доступнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии