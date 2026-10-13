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Красный Север

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Школьник из Ноябрьска выиграл Первенство России по гонкам дронов

Школьник из Ноябрьска выиграл Первенство России по гонкам дронов

Житель Ноябрьска Александр Прохоров победил на Первенстве России по гонкам дронов в классе 75 мм — самом компактном и технически непростом.

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