Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим

В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Снайпер "Зима" получил ранение на боевом задании — в полукилометре от позиций врага и примерно в четырёх километрах от своих.

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Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
все зачинщики этой войны, нуланды, обамы, байдены, и хохлы, которые лизали их рванный зад,  должны гореть  в  Аду. Этот хоть и инвалид, но выжил, а те трупы, которыми был усеян его путь, а их родители, им как быть?! На той стороне же не все фашисты, сколько простых людей загнали в этот кошмар, и ради чего?! Ради власти, грабежа, богатства! Саван без кармана, мать вашу!
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13 час.
Tania Еременко
Конечно, самое меньшее - парень достоин ордена мужества. Командир - гАвно.
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11 час.
Геннадий Исаков
Удивило, что непрерывно в небе летали украинские дроны, а где наши дроны? Почему их не было? Ведь они могли бы видеть нашего воина, хотя бы скинуть ему воду. Организовать помощь. Но их не было. Денег на их производство не хватает? А без денег их не делают? Это что? - рыночная экономика на войне? Как это возможно?  А там гибнут наши ребята, даже их тела не могут забрать.  А мы хвастаемся успехами.
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8 час.
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