В Петербурге студент угрожал устроить массовое убийство в техникуме

Его госпитализировали в психиатрический стационар. 27 декабря студент второго курса Техникума энергомашиностроения и металлообработки разослал одногруппникам сообщение в Telegram, в котором грозился устроить массовое убийство.
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