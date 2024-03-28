Глава села в Челябинской области стал нефтяным королём

Если бы не сотрудники ФСБ, лились бы и деньги рекой.Ловили, как в лучших боевиках: сотрудники регионального Управления ФСБ России накрыли преступную группу и ликвидировали незаконную врезку в магистральный нефтепровод.
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