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Болельщика из России избили после матча в Словении

Болельщика из России избили после матча в Словении

Болельщики Словении решили подраться с россиянами и жестоко избили одного из них. Конфликт произошел после отборочного матча чемпионата мира, на котором Россия одержала победу со счетом 1:2.

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