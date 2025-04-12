Апрельский гололед за сутки травмировал 16 петербуржцев Мокрый снег в перемешку с дождем и "минус" за окном сделали свое дело - пешеходы попадали на скользких дорожках Петербурга.
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Апрельский гололед за сутки травмировал 16 петербуржцев Мокрый снег в перемешку с дождем и "минус" за окном сделали свое дело - пешеходы попадали на скользких дорожках Петербурга.